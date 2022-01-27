Оставили умирать: Куравлев уже неделю находится в хосписе

В начале января Леонида Куравлева госпитализировали в Коммунарку из дома престарелых. У 85-летнего актера выявили поражение мозга. Из больницы, где он провел две недели, его отправили в хоспис 21 января. Теперь звезде «Афони» оказывают только паллиативную помощь.

Но вот только забирать из хосписа народного артиста РСФСР никто не планирует. Скорее всего, свои последние дни Куравлев проведет именно в этом учреждении. Об этом сообщает Пятый канал.

Напомним, ранее стало известно, что в доме престарелых Леонид Куравлев провел полгода. У него была отдельная комната. Однако при поступлении актер был не ухожен, ему требовалась помощь специалистов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.