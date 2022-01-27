«Я работаю как лошадь»: стал известен ежемесячный заработок Анастасии Макеевой

В прошлом году Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова, которого представила публике как бизнесмена. Актриса уверяет, что он хорошо зарабатывает. Только вот фанаты не верят звезде театра, ведь Роман всегда рядом со своей возлюбленной.

Накануне стало известно, что Анастасия Макеева ежемесячно добывает кругленькую сумму. По оценкам экспертов, ее доход составляет 11 млн рублей.

«Вы видели мой график? Я работаю как лошадь! Я сплю по три часа в сутки», — цитирует Макееву Пятый канал.

Напомним, в прошлом году Анастасия запустила собственный бренд косметики и одежды, купила несколько квартир в Турции и занялась изучением квантовой психологии. По некоторым данным, ее консультация как психолога стоит 60 тысяч рублей.

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