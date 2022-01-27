«Все возможно»: Татьяна Навка оценила вероятность отмены зимней Олимпиады в китайском Пекине

По словам олимпийской чемпионки, это будет очень страшным сценарием.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду 2006 года Татьяна Навка не исключила вероятность, что зимняя Олимпиада в китайском Пекине может быть отменена. При этом она отметила: если подобное случится, то это станет страшным сценарием.

«Упаси господи. Честно говоря, не берусь комментировать это. Хотя все возможно, никто же не ждал, что в мире будет происходить подобное». Татьяна Навка

По словам Татьяны Навки, она верит, что игры в Пекине все-таки состоятся, а российские спортсмены смогут на них удачно выступить, сообщает russian.rt.com.

Напомним, что зимние Игры в китайском Пекине должны пройти в феврале нынешнего года. На Олимпиаде уже точно не сыграют сильнейшие хоккеисты мира. НХЛ из-за переноса многих встреч запретила игрокам ехать на главный старт четырехлетия.

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