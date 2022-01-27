«Мы с Мишей ночью отмечали»: Лариса Луппиан рассказала, как отпраздновала свой день рождения

По словам 69-летней народной артистки, чувствует себя она хорошо.

Народная артистка России Лариса Луппиан, которой исполнилось 69 лет, рассказала, как отпраздновала свой день рождения. Она поблагодарила всех, кто ее поздравил с праздником.

«Мы с Мишей ночью отмечали. Всегда так празднуем, наша семейная традиция. А сегодня никак не отмечаю. У меня был контакт с человеком, у которого обнаружили коронавирус, поэтому я сейчас, можно сказать, на самоизоляции». Лариса Луппиан

По словам Ларисы Луппиан, она очень переживает, чтобы самой никого не заразить. При этом чувствует себя хорошо. Луппиан заметила, что получила «много шикарных цветов и подарков интимного характера».

Напомним, что Лариса Луппиан – жена «главного мушкетера страны» Михаила Боярского. У них двое общих детей – сын Сергей и дочь Елизавета, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

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