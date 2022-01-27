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«Я красавчег?»: Дмитрий Маликов показал архивное фото с роскошной шевелюрой

Снимком артист поделился в своем инстаграме.

«Я красавчег?»: Дмитрий Маликов показал архивное фото с роскошной шевелюрой
Дмитрий Маликов. Фото: Global Look Press

Дмитрий Маликов перебирал домашний архив с фотографиями и решил напомнить давним поклонникам, как выглядел почти 30 лет назад. В своем инстаграме он поделился снимком 1993 года, на котором позировал в актуальном для того времени малиновом пиджаке и с роскошной шевелюрой.

«Нашел фото 93 года. Я красавчег?» — написал Маликов.

Дмитрий Маликов
Дмитрий Маликов. Скриншот: instagram.com/dmitriy_malikov/

Фанаты не скупились на комплименты.

«Еще какой! Та вы и сейчас красавчик! Классный!» — писали пользователи Сети.

Напомним, более 20 лет Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон, которая старше его на семь лет. Они воспитали дочь Стефанию и растят сына Марка, которому всего четыре года.

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