Райское место: новая пассия Тимати запечатлелась в бикини с кольцами на пляже

Тимати улетел в Колумбию. В экзотической стране он отдыхает в компании своих детей от разных бывших подруг и, по слухам, с новой возлюбленной. Ею стала модель Валентина Иванова, которая как де капли воды похожа на супермодель Ирину Шейк.

В своем инстаграме Валентина делится снимками, которые, как выяснили фанаты, сделаны в тех же локациях, что и кадры у Тимати. На этот раз она запечатлелась в бикини шоколадного оттенка с кольцами.

«Огонь! Красивая! Шикарная!» — писали пользователи Сети.

больше по теме Бикини и доска для серфинга: новая пассия Тимати сфотографировалась на берегу Снимком модель поделилась в своем инстаграме.

Напомним, ранее Тимати крутил роман с 19-летней украинской моделью Сашей Дони. Накануне она объявила о расставании с рэпером.

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