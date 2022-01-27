Райское место: новая пассия Тимати запечатлелась в бикини с кольцами на пляже

Тимати улетел в Колумбию. В экзотической стране он отдыхает в компании своих детей от разных бывших подруг и, по слухам, с новой возлюбленной. Ею стала модель Валентина Иванова, которая как де капли воды похожа на супермодель Ирину Шейк.
В своем инстаграме Валентина делится снимками, которые, как выяснили фанаты, сделаны в тех же локациях, что и кадры у Тимати. На этот раз она запечатлелась в бикини шоколадного оттенка с кольцами.
«Огонь! Красивая! Шикарная!» — писали пользователи Сети.
Напомним, ранее Тимати крутил роман с 19-летней украинской моделью Сашей Дони. Накануне она объявила о расставании с рэпером.
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