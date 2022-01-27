Без юбки? Бондарчук в пиджаке свободного кроя показала стройные ноги

Накануне в Москве состоялась российская премьера картины Педро Альмодовара «Параллельные матери» с Пенелопой Крус в главной роли. Оценить новую работу испанского гения пришли российские звезды: Владимир Спиваков, Ольга Сутулова, Юлия Хлынина, Варвара Шмыкова, Александр Кузнецов и другие знаменитости. Была среди них и Светлана Бондарчук.

53-летняя экс-модель появилась в кинотеатре в экстремальном мини, похваставшись стройными ногами. Она позировала в черном пиджаке свободного кроя и белых сапогах. На первый взгляд могло показаться, что под пиджаком нет юбки. однако в какой-то момент блондинка распахнула пиджак и все присутствующие заметили, что под ним – короткое платье молочного оттенка.

Напомним, летом 2020-го Светлана Бондарчук вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко.

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