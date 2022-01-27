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«Я плакала в день отъезда»: Тарасов довел до слез Костенко на Мальдивах

Семья уже вернулась в Москву.

«Я плакала в день отъезда»: Тарасов довел до слез Костенко на Мальдивах
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Несколько дней Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов провел на Мальдивах. В путешествие с ними отправились все трое детей, включая четырехмесячного сына Лешу, а также мамы супругов.

Накануне семья уже вернулась в Москву, а Анастасия в своем инстаграме решила разоткровенничаться. Она призналась, что в день отъезда не смогла сдержать слез. Так модель отреагировала на заботу своего мужа, который и организовал отпуск для всей семьи.

Анастасия Костенко
Анастасия Костенко. Скриншот: instagram.com/kostenko.94/

«Вот не помню, чтобы я плакала в день отъезда домой, но сегодня- исключение. Хочу поблагодарить ещё раз моего любимого, любящего и самого лучшего мужчину на земле за то, что устроил нам такой шикарный и такой нужный мне отдых», — написала Костенко.

Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов – многодетные родители. Пара воспитывает дочек Милану и Еву и сына Алексея.

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