«Я плакала в день отъезда»: Тарасов довел до слез Костенко на Мальдивах

Несколько дней Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов провел на Мальдивах. В путешествие с ними отправились все трое детей, включая четырехмесячного сына Лешу, а также мамы супругов.

Накануне семья уже вернулась в Москву, а Анастасия в своем инстаграме решила разоткровенничаться. Она призналась, что в день отъезда не смогла сдержать слез. Так модель отреагировала на заботу своего мужа, который и организовал отпуск для всей семьи.

«Вот не помню, чтобы я плакала в день отъезда домой, но сегодня- исключение. Хочу поблагодарить ещё раз моего любимого, любящего и самого лучшего мужчину на земле за то, что устроил нам такой шикарный и такой нужный мне отдых», — написала Костенко.

Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов – многодетные родители. Пара воспитывает дочек Милану и Еву и сына Алексея.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.