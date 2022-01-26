«Побаловать себя вкусненьким»: Ира Пингвинова привела годовалую дочку Милану в ресторан

Экс-участница «Дома-2» Ира Пингвинова не расстается с маленькой наследницей.

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пингвинова растит дочку Милану, которой минувшей осенью исполнился годик.

Звездная мама старается не разлучаться с малышкой и везде берет Милану с собой. Ира Пингвинова вместе с дочкой ездила по своим делам, а потом отправилась в ресторан.

В сторис микроблога Ира Пингвинова показала, как Милана осваивалась в новом для себя пространстве. Девочка с интересом рассматривала интерьер незнакомого помещения.

«Зашли в ресторан побаловать себя вкусненьким», — подписала кадры с участием дочери Ира Пингвинова.

Напомним, экс-участница «Дома-2» Ирина Пингвинова вновь рассталась с папой своей дочери Миланы Димой Чайковым.

Об этом она накануне сообщила в микроблоге. Отношения поддерживать они теперь будут с Димой исключительно как родители Миланы.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.