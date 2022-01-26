«На закате — самые красивые кадры»: Ольга Бузова в бело-голубой невесомой тунике покружилась на фоне уходящего солнца

Бывшая участница «Дома-2» и экс-ведущая этого реалити-шоу Ольга Бузова в эти дни находится в Африке. Здесь теледива наслаждается комфортной теплой погодой, природой и легким ветром.

В сторис микроблога Ольга Бузова поделилась невероятно красивыми кадрами, которые были сняты на закате. Как объяснила звезда, это ее любимое время суток.

больше по теме Умиротворение: Светлана Ходченкова в платье с принтом в виде пальм полюбовалась закатом на Мальдивах Актриса Светлана Ходченкова наслаждается экзотической природой далекой страны.

«А вы знали, что на закате получаются самые красивые кадры? — спросила Ольга Бузова у подписчиков. — И самые красивые видео, потому что свет очень мягкий. Всю жизнь я любила закаты. И каждый раз, когда я вижу закат. Все как в первый раз…»

Ольга Бузова в бело-голубой невесомой тунике покружилась под звуки собственной песни на фоне закатного солнца. В этот момент дива обнажила свои роскошные стройные ножки.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.