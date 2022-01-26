«На закате — самые красивые кадры»: Ольга Бузова в бело-голубой невесомой тунике покружилась на фоне уходящего солнца

Бывшая участница «Дома-2» и экс-ведущая этого реалити-шоу Ольга Бузова в эти дни находится в Африке. Здесь теледива наслаждается комфортной теплой погодой, природой и легким ветром.
В сторис микроблога Ольга Бузова поделилась невероятно красивыми кадрами, которые были сняты на закате. Как объяснила звезда, это ее любимое время суток.
«А вы знали, что на закате получаются самые красивые кадры? — спросила Ольга Бузова у подписчиков. — И самые красивые видео, потому что свет очень мягкий. Всю жизнь я любила закаты. И каждый раз, когда я вижу закат. Все как в первый раз…»
Ольга Бузова в бело-голубой невесомой тунике покружилась под звуки собственной песни на фоне закатного солнца. В этот момент дива обнажила свои роскошные стройные ножки.
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