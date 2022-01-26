«Горжусь красавицей женой»: Влад Топалов ответил на критику откровенных фото Регины Тодоренко

Влад Топалов ответил на критику откровенных фото Регины Тодоренко. Телеведущая улетела одна в отпуск в Мексику и балует поклонников фото в бикини в своем микроблоге. Очередной кадр с пляжа возмутил подписчиков Регины своей излишней откровенностью.

«Вот и задумайся всему миру задницу показала. Мужу в личку надо кидать», «Вам приятно от того, что весь мир видит задницу вашей жены», «Потрясающие, но не для всех, ведь это интим», — написали поклонники под фото в Instagram.

За жену вступился Влад Топалов. Певец признался, что гордится женой и не против откровенных снимков в ее микроблоге.

«Я бы Вам ответил, но, буду мудрее. Спасибо, я безумно горжусь красавицей женой. Пусть весь мир смотрит. Вы, главное, лайки ставьте и комментов побольше. Это всё для Вас», — высказался артист.

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу в 2018 году. В конце того же года на свет появился их первенец Миша.

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