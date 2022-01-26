Изящная мама: Подольская в мини-платье и ботильонах повеселилась, устроив танцы на публике

Наталья Подольская является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что любит проводить время не только на сцене, но и с семьей. Артистка счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У них подрастают двое детей: шестилетний Артемий и Иван, которому всего год.

Примечательно, что певица вернулась в форму за 6 месяцев. Она любит подчеркивать красоту своей фигуры. После отпуска в Куршевеле звезда вернулась в Москву и снова стала выходить в свет.

Обычно Подольская носит костюмы и платья ярких оттенков. Она призналась, что полюбила розовый цвет. Но на этот раз певица отправилась на радиостанцию в монохромном образе.

Она облачилась в платье-трапецию и колготки в тон. Образ в кукольном стиле дополнили ботильоны на каблуке. Наталья решила покрасоваться на публике. Во время съемок она станцевала с ведущей. Звезда зажигательно двигалась.

За счет монохрома она визуально вытянула силуэт и стала выглядеть выше. Поклонники восхитились красотой певицы. «Какая вы хорошая и семья ваша. Приятно смотреть на вас», «Очень красивое платье!», «Ну просто красотка», «До чего стильная», «Выглядите бесподобно», «А такие стройные ноги — законно?», «Очень красивая и выглядите изящно», «Мама отрывается», — прокомментировали пост подписчики.

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