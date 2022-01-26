Маленькая модница: внучка Марины Зудиной и Олега Табакова предстала в платье кроше

Экс-избранница Павла Табакова, актриса Софья Синицына поделилась в микроблоге новым снимком своей дочери Мии.

В кадре малышка позирует в белом платье кроше, которое украшено лентой. Наряд девочки напоминает образ героини романа Льва Толстого «Война и мир» Наташи Ростовой.

«Скуч по самой лиричной Наташе Ростовой», — подписала кадр Софья Синицына.

Подписчики молодой мамы в очередной раз поразились тому, как маленькая девочка похожа на своего знаменитого дедушку Олега Табакова.

«Да, гены — сильная вещь. Нос и губы не спутаешь ни с кем», «А я вижу и бабушку Марину», «Табаков на минималках», «Еще один краш», — высказались в Сети.

Напомним, о том, что у актрисы Марины Зудиной есть внучка, стало известно летом прошлого года. Звездная семья решилась рассекретить малышку, которой на тот момент был уже почти год — Мия родилась в августе 2020 года.

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