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Маленькая модница: внучка Марины Зудиной и Олега Табакова предстала в платье кроше

Полуторагодовалая Мия позирует в наряде, напоминающем образ Наташи Ростовой на балу.

Маленькая модница: внучка Марины Зудиной и Олега Табакова предстала в платье кроше
Марина Зудина. Фото: Global Look Press

Экс-избранница Павла Табакова, актриса Софья Синицына поделилась в микроблоге новым снимком своей дочери Мии.

В кадре малышка позирует в белом платье кроше, которое украшено лентой. Наряд девочки напоминает образ героини романа Льва Толстого «Война и мир» Наташи Ростовой.

«Скуч по самой лиричной Наташе Ростовой», — подписала кадр Софья Синицына.

Подписчики молодой мамы в очередной раз поразились тому, как маленькая девочка похожа на своего знаменитого дедушку Олега Табакова.

Внучка Марины Зудиной и Олега Табакова Мия
Внучка Марины Зудиной и Олега Табакова Мия. Фото: instagram.com/yasinitsyna/

«Да, гены — сильная вещь. Нос и губы не спутаешь ни с кем», «А я вижу и бабушку Марину», «Табаков на минималках», «Еще один краш», — высказались в Сети.

Напомним, о том, что у актрисы Марины Зудиной есть внучка, стало известно летом прошлого года. Звездная семья решилась рассекретить малышку, которой на тот момент был уже почти год — Мия родилась в августе 2020 года.

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внуки звезддети звездМарина ЗудинаОлег ТабаковПавел Табаков