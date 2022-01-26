На те же грабли: принц Гарри и Меган Маркл не отработали для Spotify на 25 млн долларов

Несмотря на это, стриминговый сервис продолжит сотрудничество с парой.

Принц Гарри и Меган Маркл не отработали для Spotify на 25 млн долларов. Герцоги Сассекские заключили со стриминговым сервисом договор еще в 2020 году. В декабре того же года пара выпустила подкаст с участием Элтона Джона, Джеймса Кордена и своего сына Арчи, получили деньги и больше не работали для Spotify.

Несмотря на то что пара нарушила условия контракта, стриминговый сервис не собирается расторгать договор с принцем и его женой. Spotify набирает команду для нового проекта герцогов на 6 месяцев.

«Сейчас мы собираем команду, чтобы совместно с Archewell запустить новое шоу о выдающихся женщинах. Идеальный кандидат имеет опыт общения с известными людьми и равный интерес к поп-культуре», — рассказал представитель стримингового сервиса Daily Mail.

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл сложили свои королевские полномочия. Теперь пара занимается выпуском книг и подкастов. Внук Елизаветы II собрался публиковать мемуары о жизни в королевской семье.

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