«Половину не помню!»: Бородина похвасталась коллекцией элитных сумок, которые еле уместились в шкаф

Ксения Бородина в настоящий момент болеет и знакомит со своей жизнью поклонников.

Ксения Бородина приболела и в настоящий момент лечится дома. Чтобы занять себя, ведущая развлекается тем, что проводит рум-туры по своей квартире. Ранее она продемонстрировала клозеты своих дочек, подивив народ световыми унитазами.

«Контент, которого вы достойны!» — прокомментировала тот рум-тур звезда.

На сей раз поклонники попросили знаменитость рассказать про свои любимые сумки. Ксения с готовностью откликнулась на эту просьбу и показала свою коллекцию, которая сплошь состояла из брендов элитных марок.

Ведущая призналась, что не может назвать любимые экземпляры, поскольку к разной одежде любит брать различные сумочки.

В целом коллекция Бородиной оказалась очень внушительной. Она не смогла разместить ее в шкаф, где полки были до самого потолка, и расставила также сумки между одеждой. Брюнетка поблагодарила поклонников за просьбу рассказать про сумки, поскольку это помогло ей освежить память.

«Половину не помню!» — призналась Ксения Бородина.

Многие аксессуары у Ксении лежали нераспакованные и ни разу не использованные. К слову, ранее ведущая осудила своих подписчиков за то, что они попросили ее подарить вещи, которые она не носит. Она уже проводила рум-тур по гардеробной и говорила, что многие наряды годами лежат без дела.

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