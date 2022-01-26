«Обсуждают, какая я, какой он»: Елена Проклова разочарована реакцией общества на свои откровения

Актриса Елена Проклова призналась, что ожидала несколько другого эффекта от признаний о насилии.

Звезда театра и кино Елена Проклова призналась, что испытывает чувство досады и разочарования тем, как на ее признания о сексуальном насилии отреагировало общество.

Актриса надеялась, что, вскрывая «гнойник», сможет поднять важные и болезненные темы, но все скатилось к банальному переходу на личности.

«К сожалению, на сегодняшний день кроме желтизны никакой реакции на это нет. Обсуждают, какая я, какой он, и никого не интересует сама тема», — высказалась Елена Проклова.

Многие упрекают Елену Проклову в том, что она озвучила некрасивые факты достаточно поздно, когда люди, причастные к ним, уже умерли и не могут ей ответить.

«Если бы я пошла в органы, то не смогла бы ничего доказать, а меня бы объявили больной и сексуальной маньячкой. Я была никто, а он известный человек», — объяснила Елена Проклова свою позицию.

Реакцию же общества на ее признания Елена Проклова назвала Средневековьем.

«Общество не совершенно, и посягательство на невинность становится узаконенной нормой. В этом отношении мы не продвинулись вперед от Средневековья. Для меня это непонятно и необъяснимо», — цитирует Проклову издание «Антенна».

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