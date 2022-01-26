Хит сезона! Нетребко отметилась на публике в «боярском» пальто с мехом из жаккарда

О тренде на эти модели ранее рассказывал Александр Васильев.

Анна Нетребко появилась на променаде в «боярском» пальто, которое стало актуальным в нынешнем сезоне. Его отличительная особенность — жаккардовая ткань и меховой воротник.

Такие модели были очень популярны в 20-е годы прошлого столетия, а теперь вновь переживают взлет интереса со стороны дизайнеров и модниц. Об этом рассказывал ранее Александр Васильев на Первом канале.

«Такого типа пальто обычно надевали на коктейльные мероприятия поверх вечерних платьев, дабы не простудиться, когда выходишь из автомобиля», — прокомментировал историк моды.

К слову, о шляпке-колокольчике, которую примерила с «боярским» пальто Анна Нетребко, Васильев тоже рассказывал на шоу «Модный приговор». Этот головной убор также весьма актуален.

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