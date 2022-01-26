«Когда я увижу море»: Саша Черно впервые после потери веса рискнула позировать в бикини

Экс-участница «Дома-2» Саша Черно сумела полностью раскрепоститься во время каникул в Доминикане.

Бывшие участники «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян вместе с сыном Стефаном в эти дни отдыхают в Доминикане.

Саша Черно признавалась, что очень ждала этого отпуска, поскольку чувствовала себя в последнее время измотанной и уставшей.

Первые же кадры, которыми Саша Черно поделилась в микроблоге, были сделаны на пляже.

Саша Черно в бикини в вертикальную полоску, стоя на берегу Атлантического океана, машет всем рукой и с восторгом бежит к воде. Стоит отметить, что Саша Черно осмелилась позировать в бикини впервые с тех пор, как начала сбрасывать вес.

«Когда я увижу море», — подписала кадры Саша Черно.

Подписчики экс-участницы «Дома-2» восхитились тем, как с начала процесса похудения изменилось тело Саши Черно. Они делают ей комплименты и желают не сбрасывать набранных оборотов.

«Сашенька, как же приятно на тебя смотреть! Дальше — лучше! Очень за вас рада», «Блин, Санька так похудела! Удачи в дальнейшем! И хорошего отдыха вашей семье!», «Ого, как круто вы похудели. Так держать! Море вам в помощь», — высказались в Сети.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.