Вся в розовом: трехлетняя внучка Инны Маликовой в пуховике, шапочке и ботиночках одного тона вышла на прогулку с папой

Сын певицы Инны Маликовой Дмитрий три с лишним года назад стал папой.

В тот момент ему еще не исполнилось и двадцати лет.

Вероятно, в силу это обстоятельства звездная семья долго скрывала и даже отрицала факт появления дочери Дмитрия на свет.

Двадцать шестого января сыну Инны Маликовой исполнилось двадцать три года. Он перестал скрывать дочку и с некоторых пор стал чаще делиться снимками с участием малышки Мирославы в микроблоге.

На этот раз Дмитрий Маликов показал, как ведет дочку за ручку, вероятно, на прогулку.

Крошка облачена во все розовое – пуховик, шапочка и ботиночки выдержаны в одном тоне. Лицо Мирославы Дмитрий пока не показывает, оно прикрыто смайликом в виде сердечка.

«День рождения — отличный праздник, можно проанализировать прошедший год и построить планы на будущий! Спасибо семье, близким, друзьям и моей команде за поздравления!» — написал сын Инны Маликовой под фото с дочкой.

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