И на плече – белая полоска кожи: Чехова позировала на Сейшелах в асимметричном монокини с «изюминкой»

Один штрих может изменить весь образ. К примеру, чтобы выделить эффектно талию, достаточно примерить ремень с пряжкой. Этот декоративный элемент поставит визуально точку в середине фигуры и подчеркнет формы.
Данную стилевую хитрость раскрыла Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». А Анфиса Чехова воспользовалась ей, облачившись на Сейшелах в асимметричный купальник с одной лямкой. В нем как раз была та самая «изюминка» — ремешок с пряжкой.
Знаменитость, судя по всему, загорала ранее в другом купальнике, поскольку на ее плече остался белый след кожи от лямочки.
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!