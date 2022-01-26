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И на плече – белая полоска кожи: Чехова позировала на Сейшелах в асимметричном монокини с «изюминкой»

Эвелина Хромченко советовала, чтобы подчеркнуть талию, носить ремни с пряжками.

И на плече – белая полоска кожи: Чехова позировала на Сейшелах в асимметричном монокини с «изюминкой»
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/

Один штрих может изменить весь образ. К примеру, чтобы выделить эффектно талию, достаточно примерить ремень с пряжкой. Этот декоративный элемент поставит визуально точку в середине фигуры и подчеркнет формы.

Данную стилевую хитрость раскрыла Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». А Анфиса Чехова воспользовалась ей, облачившись на Сейшелах в асимметричный купальник с одной лямкой. В нем как раз была та самая «изюминка» — ремешок с пряжкой.

Анфиса Чехова
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova/

Знаменитость, судя по всему, загорала ранее в другом купальнике, поскольку на ее плече остался белый след кожи от лямочки.

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