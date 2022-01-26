И на плече – белая полоска кожи: Чехова позировала на Сейшелах в асимметричном монокини с «изюминкой»

Один штрих может изменить весь образ. К примеру, чтобы выделить эффектно талию, достаточно примерить ремень с пряжкой. Этот декоративный элемент поставит визуально точку в середине фигуры и подчеркнет формы.

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Данную стилевую хитрость раскрыла Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор». А Анфиса Чехова воспользовалась ей, облачившись на Сейшелах в асимметричный купальник с одной лямкой. В нем как раз была та самая «изюминка» — ремешок с пряжкой.

Знаменитость, судя по всему, загорала ранее в другом купальнике, поскольку на ее плече остался белый след кожи от лямочки.

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