Как приготовить киш с рыбой и брокколи
Видео
Как выглядит и чем занимается первая жена Дмитрия Тарасова
Видео

А один блондином становится! Шубская показала подросших сыновей от Овечкина в Москве

Анастасия Шубская решила навестить родственников на родине.

А один блондином становится! Шубская показала подросших сыновей от Овечкина в Москве
Александр Овечкин с женой и сыном. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская уже давно живет со своим мужем хоккеистом Александром Овечкиным в Америке. У спортсмена контракт с НХЛ, поэтому пара прочно обосновалась на Западе.

Тем не менее, чета не забывает про свои корни. К примеру, Овечкин сразу хотел жениться именно на россиянке, что и сделал в итоге. В доме спортсмена все говорят исключительно на русском. Старшего сына Сережу обучают русскому алфавиту. Частенько семейство навещает свою родню в Москве.

Сережа Овечкин. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Вот и теперь Анастасия Шубская решила наведаться на родину, показав в Instagram снимки подросших детей. Модель давно не публиковала фото наследников, от чего стало особенно заметно, как они подросли. Любопытно, что у младшего Илюши неожиданно стали светлеть волосы. Похоже, что он становится блондином!

Сережа и Илья Овечкины. Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Александр ОвечкинАнастасия Шубскаяновости шоу-бизнесашубская