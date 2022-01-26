А один блондином становится! Шубская показала подросших сыновей от Овечкина в Москве

Дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская уже давно живет со своим мужем хоккеистом Александром Овечкиным в Америке. У спортсмена контракт с НХЛ, поэтому пара прочно обосновалась на Западе.

Тем не менее, чета не забывает про свои корни. К примеру, Овечкин сразу хотел жениться именно на россиянке, что и сделал в итоге. В доме спортсмена все говорят исключительно на русском. Старшего сына Сережу обучают русскому алфавиту. Частенько семейство навещает свою родню в Москве.

Вот и теперь Анастасия Шубская решила наведаться на родину, показав в Instagram снимки подросших детей. Модель давно не публиковала фото наследников, от чего стало особенно заметно, как они подросли. Любопытно, что у младшего Илюши неожиданно стали светлеть волосы. Похоже, что он становится блондином!

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