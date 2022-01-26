Модная обувь, элегантное пальто, яркая сумка: Хромченко показала, как должна выглядеть успешная женщина

На Первом канале моментально преобразили угрюмую даму, сделав ее вид более респектабельным.

Наверное, нет такой женщины, которая бы не мечтала выглядеть успешно и стильно. Ведь многие преобразования в жизни начинаются именно с внешнего вида. Образ, который зрительницы могут взять на вооружение в качестве примера, представили на шоу Первого канала «Модный приговор».

Удрученная разводом женщина, которая махнула на себя рукой, неожиданно для многих вышла на подиум проекта уверенной походкой, оставляя за собой флер шика.

«Она выглядит успешной женщиной! Без проблем», — восхитилась Эвелина Хромченко.

Секрет костюма крылся в нескольких факторах. Во-первых, важную роль в том, какое впечатление оставляет образ, играет обувь. На нее не стоит жалеть денег, считает Хромченко. В данном случае были модные сапоги с кареобразным деликатным мысом, не «топорным». Именно такие приветствует нынешний сезон. Кроме того, они были белого цвета, а этот оттенок всегда выглядит празднично и нарядно.

Во-вторых, элегантное пальто тоже моментально преображает личность, да еще такого нежного цвета.

В-третьих, цепочка золотого цвета, надетая на светлый бадлон, тоже намекает на респектабельность.

Ну и в-четвертых, яркая сумочка делает образ сочным и привлекательным.

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