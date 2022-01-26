В 2022 году Disney+ появится в 42 странах, но не в России

В масштабном списке расширения потокового сервиса наша страна не значится.

К лету 2022 года стриминговый сервис Disney+ появится в 42 новых странах и еще 11 территориях. Однако России в этом списке нет.

Потоковый сервис расширяется в Африке, Турции, Польше и ОАЭ. Согласно списку стран, опубликованному изданием The Hollywood Reporter, в текущем году к трансляциям диснеевских сериалов подключатся Албания, Андорра, Болгария, Хорватия, Чехия, Египет, Эстония, Греция, Венгрия, Ирак, Косово, Латвия, Ливан, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Марокко, Палестина, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сербия, ЮАР, Тунис и даже Ватикан.

Disney+ также распространится на ряд островов в разных точках планеты. А вот большой евразийской страны с двуглавым орлом на гербе в списке нет.

Напомним, сервис был запущен в конце 2019 года в США, Канаде и Нидерландах. В конце 2021-го число его подписчиков составило 118 миллионов. Он легально транслирует сериальные и полнометражные новинки компании Disney, а в их числе киновселенная Marvel, франшизы «Звездные войны» и «Пираты Карибского моря», мультфильмы, сказки, семейные комедии, приключенческие фильмы и проекты National Geographic.

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