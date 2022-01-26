«Подманиваю лето»: Анна Михалкова без тени смущения показала лицо, усыпанное веснушками

Все больше отечественных звезд поддерживают тренд на натуральность. Ранее свое лицо без макияжа показала Вера Брежнева, которая не скрыла, что имеет от природы светлые брови.

Ксения Бородина, будучи природной брюнеткой, выглядит не накрашенной примерно так же, как и с макияжем. А свою внешность без прикрас ведущая продемонстрировала во время вынужденного заточения во время болезни фолловерам.

Ну и теперь настала очередь актрисы Анны Михалковой, которая, как оказалось, обладает кожей с веснушками. Звезда запечатлела крупно свое лицо и выставила фото в Instagram.

«Подманиваю лето!» — подписала снимок артистка. «Какая красивая конопуша», — отреагировала в комментариях Наталья Подольская.

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