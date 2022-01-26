«Как изменилась после замужества!»: Арзамасова показала на одном фото все счастье, что испытывает с любимым

Лиза Арзамасова и Илья Авербух счастливы в браке чуть больше года, в августе у них родился первенец Левушка.

По сути супруги еще имеют статус молодоженов, но практически все время они неустанно трудились. И вот звездная чета решила устроить сейчас романтическое путешествие в Дубай.

Фигурист организовал на побережье Персидского залива ужин для двоих, заказав для любимой вкусный кофе и аппетитные закуски. А плеск волн стал настоящей музыкой для влюбленных.

Елизавета Арзамасова не скрывает, что бесконечно счастлива побыть со своим любимым мужчиной наедине, они много времени проводят на прогулках, наслаждаясь теплом Дубая и обществом друг друга.

В одно из таких мгновений олимпийский чемпион запечатлел свою жену. По выражению лица актрисы видны все чувства, которые на испытывает к своему мужу.

«Как изменилась после замужества! Стала красивее и умиротвореннее», «Лиза, счастье вам к лицу», «Очаровательная и стиль идет», «Нежная, влюбленная, красивая», «Видно, что влюбленный мужчина фотографировал», — написали люди в комментариях.

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