Серебро, хрусталь и «диковинная ягода»: Рудковская похвасталась своим роскошным завтраком

Яна Рудковская убеждена, что каждое утро должно начинаться с приятных эмоций, поэтому очень трепетно относится к завтраку.

Для продюсера это настоящая церемония, а не просто принятие пищи. Звезда старается отведать в начале дня не только полезную, но и вкусную пищу, а еще — обязательно красивую. Яна с шиком, с богатой посудой, с хрусталем и серебром, сервирует стол. Кроме того, всегда ставит на него яркие цветы, ведь их аромат тоже формирует настроение.

Рудковская даже ведет специальную рубрику в своем блоге под названием «Мои завтраки», которая неизменно пользуется популярностью у подписчиков. Людям интересно, как можно накрыть стол и подать привлекательно еду.

26 января Яна Рудковская показала свою очередную утреннюю трапезу. Знаменитая блондинка начала день с вареного яичка, свежей моркови, сельдерея, салата, томатов черри, йогурта, винограда, крупных ягод черники и ежевики, на десерт она отведала макаронсы.

«Что за диковинная ягода, такая огромная?», «Необычайно красиво», «Обожаю эту рубрику, спасибо», — прокомментировали пост фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!