Младшая сестра Пэрис Хилтон ждет третьего ребенка

Ники Хилтон в третий раз станет матерью в браке с банкиром Джеймсом Ротшильдом.

Пока 40-летняя светская львица Пэрис Хилтон радуется своему первому браку и только собирается стать мамой, ее младшая сестра Ники ждет уже третьего ребенка вместе со своим мужем-банкиром Джеймсом Ротшильдом.

Информацию о новой беременности 38-летней бизнесвумен подтвердил изданию People официальный представитель звезды. Он отметил, что ребенок должен появиться на свет летом 2022 года, его пол родители еще не знают.

Напомним, пара сыграла свадьбу в 2015 году после четырех лет отношений. Затем в семье одна за другой появились две девочки — Лили и Тедди. Причем это второй брак Ники. Младшая сестра явно оказалась успешнее старшей в сфере личной жизни. Хотя обе крутили предостаточно романов с известными мужчинами.

Добавим, что Ники Хилтон является моделью и модельером, занималась гостиничным бизнесом, а вот в реалити-шоу, в отличие от своей сестры, предпочитала не светиться.

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