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На крыше отеля: Бузова в купальнике красного цвета красиво удлинила ноги, привстав на носочки

Звезда отдыхает в Африке, наслаждаясь местной роскошью.

На крыше отеля: Бузова в купальнике красного цвета красиво удлинила ноги, привстав на носочки
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова отправилась на отдых в Кейптаун, правда многие фолловеры подозревают, что здесь она появилась не случайно. Ведь артистка любит совмещать приятное с полезным.

«Я счастлива, что могу и работать, и отдыхать!» — написала певица в личном блоге.

Звезда не удержалась от соблазна и показала публике свой африканский люксовый номер с ванной у панорамного окна. А теперь обнародовала фото на крыше отеля в бикини красного цвета.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Здесь оказалась оборудована стильная зона для принятия воздушных и солнечных ванн. Ольга Бузова эффектно приподнялась на носочки, визуально удлинив свои и без того заметные ножки.

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