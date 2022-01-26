На крыше отеля: Бузова в купальнике красного цвета красиво удлинила ноги, привстав на носочки

Ольга Бузова отправилась на отдых в Кейптаун, правда многие фолловеры подозревают, что здесь она появилась не случайно. Ведь артистка любит совмещать приятное с полезным.

«Я счастлива, что могу и работать, и отдыхать!» — написала певица в личном блоге.

Звезда не удержалась от соблазна и показала публике свой африканский люксовый номер с ванной у панорамного окна. А теперь обнародовала фото на крыше отеля в бикини красного цвета.

Здесь оказалась оборудована стильная зона для принятия воздушных и солнечных ванн. Ольга Бузова эффектно приподнялась на носочки, визуально удлинив свои и без того заметные ножки.

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