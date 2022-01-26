«Был сильный ветер»: муж Скачко из ВИА «Верасы» — о смерти жены в Кармадонском ущелье

Как отметил Игорь Воробьев, он до сих пор прокручивает, как надо было в тот момент поступить.

Гражданский муж певицы Светланы Скачко из ВИА «Верасы» Игорь Воробьев в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» рассказал о смерти жены в Кармадонском ущелье.

«Я прокручиваю, как надо было тогда поступить. Этот поход не был высокогорным. Волею судьбы встали на том месте. Света потребовала именно там встать. Был сильный ветер, мы все мокрые были. Я не стал сопротивляться, хотя недалеко были еще четыре площадки. Более надежные ночевки». Игорь Воробьев

Как отметил Игорь Воробьев, люди на том месте останавливались каждый день. «Теперь никто не остановится. Осталось только о своих предчувствиях говорить. Прогноз не был, что там нельзя вставать именно в тот день», — заметил Игорь Воробьев.

Напомним, что Светлана Скачко погибла при сходе селевого потока в Кармадонском ущелье в августе 2021 года. Именно там недалеко погибла в 2002 году группа режиссера и актера Сергея Бодрова.

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