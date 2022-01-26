«Светлана улетела в реку в спальном мешке»: Величко раскрыла детали смерти Скачко из ВИА «Верасы»

Как отметила певица, она сначала не поверила в уход из жизни подруги.

Солистка ВИА «Верасы» Надежда Величко в студии программы «Прямой эфир. Андрей Малахов» на канале «Россия 1» рассказала, как узнала о смерти своей подруги по музыкальному коллективу Светланы Скачко в Кармадонском ущелье.

«Она позитивный и добрый человек. Мы собирались встретиться, но не получилось. Она звала меня к себе в Сосновый Бор. У нее там было свое кабаре. Да и сама она выступала с концертами. Она говорила, что любила ходить в горы». Надежда Величко

Как отметила Надежда Величко, она поддерживала связь в соцсетях с мужем Светланы Скачко, Игорем. Сама певица не дружила с соцсетями.

«И вот я смотрю он пишет: «Светлана трагически погибла в Кармадонском ущелье». Я сначала подумала, что это фейк. Он сказала, что там был сущий ад. Селевой поток летел с камнями и с песком. Выжить фактически было невозможно никому. Господь дал ему шанс. Игорь выскочил из спального мешка. А Светлана улетела в реку в спальном мешке», — заявила Надежда Величко.

Напомним, что Надежда Величко была солисткой группы «Верасы» в 1980–1981 году. Затем она ушла из музыкальной команды.

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