«Утреннюю почту» снимали в Угличе»: Шифрин рассказал, кому Киркоров обязан появлению на ТВ

По словам юмориста, с юных лет поп-король отличался от всех потрясающей неутомимостью.

Юморист Ефим Шифрин в Instagram опубликовал архивный снимок, на котором он запечатлен с еще совсем юным поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым.

«Здесь Филиппу Киркорову едва за двадцать. «Утреннюю почту» снимали в Угличе. Громких событий и песен в его жизни еще не было. Зато была лучезарная улыбка и уже тогда — потрясающая неутомимость». Ефим Шифрин

Как отметил Ефим Шифрин, дорогу на большое телевидение Филиппу Киркорову дала режиссер угличской «Почты» Светлана Анапольская. Именно она много сделала, чтобы Киркоров стал желанным гостем на телевидении. Когда она заболела, то Киркоров звонил каждый день Шифрину и интересовался здоровьем Анапольской. В день прощания с режиссером прислал «неимоверный венок».

Напомним, что Филипп Киркоров сегодня одна из самых ярких личностей в мире шоу-бизнеса. У него очень большая армия поклонников.

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