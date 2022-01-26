Дом в Подмосковье и квартира с видом на Кремль: старшие дочери Сергея Доренко хотят лишить наследства вдову журналиста

Старшие дочери Сергея Доренко хотят лишить наследства вдову журналиста Юлию. Ксения и Екатерина подали в суд спустя три месяца после смерти отца. Старшие наследницы Сергея посчитали, что завещание 2014 года, где журналист оставляет все последней жене, в том числе дом в Подмосковье и квартиру с видом на Кремль, поддельное.

Когда суд доказал, что подпись в завещании настоящая, Ксения и Екатерина добрались до своих младших сестер. Теперь женщины судятся за наследство покойной бабушки.

«В заявлении Доренко К.С. оспаривается завещание Доренко Т.И., которая являлась матерью Доренко Сергея Леонидовича, погибшего в 2019 году, так как истец был исключен из завещания. Единственным наследником всего имущества Доренко Т.И., принадлежащего ей на момент смерти, является несовершеннолетняя Доренко В.С. Истец считает, что Татьяна Ивановна была недееспособна в момент подписания завещания», — прокомментировали в пресс-службе Замоскворецкого суда «СтарХиту».

Первое заседание по делу состоится 14 февраля.

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