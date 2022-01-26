Как приготовить киш с рыбой и брокколи
Видео
Как выглядит и чем занимается первая жена Дмитрия Тарасова
Видео

«Мой папа много скрывал от меня. В частности, сестру»: Борис Корчевников рассказал о своем отце

Как отметил телеведущий, его отец злоупотреблял спиртными напитками.

«Мой папа много скрывал от меня. В частности, сестру»: Борис Корчевников рассказал о своем отце
Борис Корчевников. Фото: Globallookpress.com

Телеведущий Борис Корчевников в студии своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» разоткровенничался о родном отце.

Борис Корчевников
Борис Корчевников. Фото: Globallookpress.com

«Мой папа много что скрывал от меня. И, в частности, мою сестру. Его дочку от другого брака. Папа мой пил, много. Сильно пил. И ушел сильно раньше из-за этого из жизни».

Борис Корчевников

Как отметил Борис Корчевников, он много рассуждал, почему его отец так поступал.

«История про этих мужчин. Вообще это тяжело в себе носить. Начинаешь и выпивать. Заливаешь и заливаешь», — заявил Борис Корчевников.

Напомним, что Борис Корчевников познакомился со своим отцом в 13 лет. Его отец — Вячеслав Орлов. Он более тридцати лет проработал директором Театра имени Владимира Маяковского. Ушел из жизни в 2015 году.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Борис КорчевниковБорис Корчевников последние новостиВячеслав ОрловПрограмма "Судьба человека"Театр имени Маяковского