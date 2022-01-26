«Илья оказался в очень необычном месте»: звезда «Дома-2» Алена Ашмарина отреагировала на проблемы бывшего мужа

Экс-участница «Дома-2» Алена Ашмарина призналась, что финансовые проблемы бывшего мужа Ильи Григоренко стали для нее неожиданностью.

«Я ничего об этом не знаю. В последний раз, когда мы общались, он жил с отцом в одной квартире», — рассказала Алена «СтарХиту».

Алена переодически связывается с Ильей, поскольку у них есть общий ребенок. После скандальных заявлениях о бродяжничестве Григоренко, Ашмарина связалась с бывшим мужем по видеосвязи. Сейчас мужчина живет в деревне.

«Илья оказался в очень необычном месте. Как я поняла, он там с какой-то женщиной. Совмещает работу и отдых, но алименты пока не платит», — призналась звезда «Дома-2» в своем Instagram.

Илья и Алена познакомились на съемочной площадке знаменитой телестройки. У пары есть общая дочь. Сейчас Ашмарина — многодетная мама и воспитывает четверых детей от разных мужчин.

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