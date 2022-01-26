Бикини и доска для серфинга: новая пассия Тимати сфотографировалась на берегу

Тимати с двумя детьми от разных бывших спутниц отдыхает в Колумбии. Хотя прозорливые фанаты уже выяснили, что компанию ему составила новая пассия. Модель Валентина Иванова публикует в своем инстаграме кадры, отснятые в тех же локациях, где был рэпер.

А накануне она запечатлелась в бикини с доской для серфинга. Как известно, Тимур — большой поклонник этого вида активного отдыха. Валентина позировала на берегу океана, а многие пользователи Сети даже отметили, что Иванова буквально как две капли воды похожа на супермодель Ирину Шейк.

Напомним, ранее Тимати крутил роман с 19-летней украинской моделью Сашей Дони. Правда, некоторые считали это попросту пиар-ходом с целью раскрутки малознакомой блондинки.

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