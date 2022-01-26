«Не чувствуют необходимости»: стало известно, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям никогда не держатся за руки

Герцоги Кембриджские, в отличие от Сассекских, никогда не проявляют чувств на публике.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе более 20 лет, десять из которых они женаты. Любой их выход в свет — особенный момент для поклонников королевской семьи. Ведь у них есть возможность рассмотреть своих кумиров, оценить их наряды и вдохновиться их крепким союзом.

Однако ни раз за это время, за исключением дня свадьбы, публика не видела, что Кейт и Уильям держатся за руки. В то же время младший брат Уильяма — принц Гарри — всегда берет ладонь Меган Маркл в свою.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что это говорит только о независимости герцогов Кембриджских.

«Им настолько комфортно вместе, что они не чувствуют необходимости постоянно тактильно поддерживать друг друга», — цитирует Hello! Джуди Джеймс.

Напомним, в начале января Кейт Миддлтон отметила свое 40-летие. Принц Уильям отпразднует день рождения летом.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.