«Одинакового метража, на одной лестничной площадке»: Подольская — о квартирах, купленных детям

Как отметила певица, апартаменты находятся рядом друг с другом.

Певица Наталья Подольская в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала о квартирах, которые они с мужем, музыкантом Владимиром Пресняковым, купили для своих сыновей.

«У меня была мечта, чтобы квартиры были одинакового метража и находились на одной лестничной площадке. Нам хочется хоть чем-то своих детей подкрепить». Наталья Подольская

Как отметила Наталья Подольская, еще она хочет купить домик у моря.

«На старости лет. Мне кажется, что все об этом мечтают. Особенно — женщины. Но пока не знаю, насколько это реально. Я обожаю путешествовать. Живу от поездки к поездке. Для меня это такие эмоции и радость», — заявила Наталья Подольская.

Напомним, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе с 2005 года. У них два общих сына — Артемий и Иван.

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