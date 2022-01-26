«Больше 10 лет»: Асмус трогательно поздравила с днем рождения особенного человека в своей жизни

Кристина Асмус поздравила с днем рождения коллегу по цеху Александра Петрова. По словам актрисы, он является особенным человеком в ее жизни. Трогательный текст и совместную фотографию звезда разместила в своем инстаграме.

«Мы дружим больше 10 лет. Мы работаем в одном театре. Мы громко играли Гамлета и Офелию и объездили с этим спектаклем все и вся. Потом был фильм «Текст», поделивший наши жизни на до и после. Потом твой Есенин, который взорвет кинематограф в этом году и наши танцы там. Я помню Сашу студентом театрального института, а Саша помнит, как мы с Гариком водили его в кино, когда у него в кармане было 20 рублей. Я видела все этапы его становления и надеюсь видеть дальше!» — написала Асмус.

Добавим, что Александру Петрову 25 января исполнилось 33 года. На его счету — десятки ролей в кино и театре.

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