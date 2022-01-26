«Знать названия и слова моих песен»: Подольская раскрыла детали брачного договора с Пресняковым

Певица Наталья Подольская в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» раскрыла детали брачного договора с музыкантом Владимиром Пресняковым – младшим.

«Наташ, как называется твоя песня? Я забыл», — заявил Владимир Пресняков, который позвонил жене в студию.

«А вот сейчас я обижусь. Я могу не помнить название твоей песни, а ты моей не можешь. У нас прописано это в брачном договоре. Ты должен знать все названия и все слова моих песен. Моя песня называется «Быть самой собой». Наталья Подольская

«Володя, а Наташе удается быть самой собой в жизни?» — спросила у певца Алла Довлатова.

«Ну да. Мы так и живем. Это делает нас непобедимыми в плане любви. Мы шутим, хулиганим, посвящаем себя семье и детям», — заметил Владимир Пресняков.

Напомним, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская вместе с 2005 года. У них два сына — Артемий и Иван.

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