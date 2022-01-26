«Моя студентка»: Ягудин поздравил Тотьмянину, закружив ее в задорном танце

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин счастливы в браке много лет. Спортсмены воспитывают двух дочек — 12-летнюю Лизу и шестилетнюю Мишель — и мило общаются со своими фанатами в соцсетях.

На этот раз Алексей опубликовал кадры, на которых закружил в танце жену, поздравив ее таким образом с Татьяниным днем.

«Моя студентка, с твоим днем», — написал Ягудин.

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«Замечательная семья, счастья вам! Какие вы классные!» — писали пользователи Сети.

Добавим, в эти дни олимпийские чемпионы по фигурному катанию вместе с дочками отдыхают в Дубае. На этот курорт семья выбирается каждую зиму.

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