«Собираюсь посвятить себя помощи молодым талантам»: Роман Рябцев объявил об уходе со сцены

Как отметил музыкант, впереди его ждут новые проекты.

Музыкант Роман Рябцев заявил, что принял решение оставить большую сцену. Причем дело вовсе не в усталости, как некоторые могли подумать.

Как отметил Роман Рябцев, впереди его ждут новые проекты. В основном они связаны с продюсированием. Кроме того, он попробует реализовать себя в новых сферах. Если будут рождаться новые песни, то он будет их выпускать без всяких графиков и обязательств.

«А в остальном полностью собираюсь посвятить себя помощи молодым талантам. Опыта — море, студия — прекрасная, ваши идеи — моя реализация». Роман Рябцев

Напомним, что Роман Рябцев получил огромную известность благодаря группе «Технология». В девяностых годах эта музыкальная команда гремела со своими хитами на всю страну, сообщает МК.ru.

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