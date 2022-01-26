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«Собираюсь посвятить себя помощи молодым талантам»: Роман Рябцев объявил об уходе со сцены

Как отметил музыкант, впереди его ждут новые проекты.

«Собираюсь посвятить себя помощи молодым талантам»: Роман Рябцев объявил об уходе со сцены
Роман Рябцев. Фото: instagram.com/romanryabtsev_official/

Музыкант Роман Рябцев заявил, что принял решение оставить большую сцену. Причем дело вовсе не в усталости, как некоторые могли подумать.

Роман Рябцев
Роман Рябцев. Фото: instagram.com/romanryabtsev_official/

Как отметил Роман Рябцев, впереди его ждут новые проекты. В основном они связаны с продюсированием. Кроме того, он попробует реализовать себя в новых сферах. Если будут рождаться новые песни, то он будет их выпускать без всяких графиков и обязательств.

«А в остальном полностью собираюсь посвятить себя помощи молодым талантам. Опыта — море, студия — прекрасная, ваши идеи — моя реализация».

Роман Рябцев

Напомним, что Роман Рябцев получил огромную известность благодаря группе «Технология». В девяностых годах эта музыкальная команда гремела со своими хитами на всю страну, сообщает МК.ru.

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