«Ура! Мой малек»: муж Макеевой сделал необычное признание

В декабре прошлого года Анастасия Макеева сообщила о том, что сменила фамилию. Теперь звезда театра стала Анастасией Мальковой-Макеевой. Накануне актриса получила новый паспорт с новой фамилией, о чем рассказала своим фанатам.

Роман Мальков, в свою очередь, в очередной раз признался в любви жене и порадовался за то, что она решилась на этот шаг.

«Ура! С сегодняшнего дня, официально ты мой малек. Я счастлив, спасибо за такой подарок, любовь моя», — написал Мальков.

Напомним, Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в 2020-м на даче у звезды. В мае 2021-го пара сыграла свадьбу в Крыму и обвенчалась.

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