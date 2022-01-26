«Почитать про вас, так волосы дыбом!»: сестра Градского раскритиковала творчество Караулова

Сестра певца Александра Градского, Наталья, раскритиковала журналиста Андрея Караулова, который часто негативно высказывается о старших наследниках музыканта.

«Уважаемый», прекратите травлю детей Александра Градского. Ваши публикации — это просто караул! Схоже, кстати, с вашей фамилией. Почитать про вас, так волосы дыбом!» Наталья Градская

Как отметила Наталья, за своих племянников она всегда сможет постоять. Караулову же она сама сможет дать отпор. Кроме того, Наталья попросила Караулова не называть себя другом Градского. Он просто сосед по даче, сообщает «Собеседник».

Ранее Наталья Градская усомнилась в искренности слов Марины Коташенко. Она считает, что вдова музыканта могла инсценировать собственное ограбление. Кроме того, она не считает законным брак своего брата с Коташенко.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.