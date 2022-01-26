Особняк мечты: как выглядит дом Полины Гагариной за миллион долларов

В канун Нового года Полина Гагарина въехала в новый дом в Подмосковье. В особняке стоимостью более миллиона долларов ремонт шел почти три года. Об этом радостном событии артистка рассказала своим фанатам в «Инстаграме», а заодно провела небольшую экскурсию.

Входную зону Полина оформила в светлых тонах: белые стены, высокие белые шкафы, такого же цвета двери. На полу помещений — паркет, стилизованный под советский. Отдельную комнату занимает большая гардеробная.

Напомним, о переезде в новый дом с панорамными окнами, окруженный лесом и озером, Гагарина задумалась еще тогда, когда жила в браке с Дмитрием Исхаковым. С ним певица развелась в прошлом году.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.