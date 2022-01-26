Добрались на машине до Казахстана и вылетели на родину: где находятся грабители вдовы Градского

Трое преступников, которые, предположительно, находились на заднем сидении автомобиля вдовы музыканта Александра Градского Марины Коташенко, скорее всего, сейчас находятся уже на родине — в Таджикистане.
По одной из основных версий, грабители могли добраться автомобильными дорогами до Казахстана, а оттуда вылететь на родину. А вот водитель, который устроил подставное ДТП в Мариной Коташенко, задержан. Это 27-летний Умед Жабборов.
Как отметил источник в правоохранительных органах, Умед Жабборов был четвертым участником ограбления. Именно он забрал троих своих подельников на белом «Мерседесе» из Апрелевки с деньгами. Пока мужчина свою вину отрицает, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Марина Коташенко была ограблена чуть больше недели назад. Из ее дома преступники похитили сто миллионов рублей наличными.
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