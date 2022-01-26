«Команда у нас — огонь»: Корнева объяснила, почему пропустила гастроли «Уральских пельменей»

Звезда шоу не ездила с юмористами в тур в январе по городам России.

Звезда шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в Instagram объяснила, почему пропустила гастрольный январский тур по городам России с известными юмористами.

«Январь. Месяц, когда заболели все. Мне пришлось пропустить гастрольный тур. Спасибо огромное за все ваши пожелания здоровья. Я прочитала все сообщения и все исполнила — я выздоровела! Сложило меня аккурат за ночь до вылета. Обидно было невероятно. Но команда у нас — огонь, справились, и в следующий раз уже ждите, я ничего не пропущу!» Ксения Корнева

Как отметила Ксения Корнева, поддержка зрителей ей очень помогла. Она пожелала всем поклонникам здоровья и быть аккуратнее в эти непростые времена. В ближайшее время она выступит в составе «Уральских пельменей» на концертах в Екатеринбурге.

Напомним, что Ксения Корнева — один из лидеров шоу. После ухода из проекта несколько лет назад Юлии Михалковой на нее легла двойная нагрузка.

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