«Что за безобразие?»: Лариса Долина вышла из себя на публике

Лариса Долина негодует. Все дело в том, что артистке пришлось отметит свой февральский концертный тур из-за пандемии. Хотя совсем недавно она собрала новую команду и была готов поехать по регионам страны с музыкальной программой.

Об этом Лариса Александровна рассказала в своем инстаграме.

«Что же это за безобразие творится? Когда мы, наконец, избавимся от этой чумы — ковида?.. Летят концерты, отменился мой февральский тур, который мы уже в третий раз перенесли… Но есть ли уверенность в том, что ситуация изменится к лучшему?» — написала Долина.

Напомним, певица — человек очень эмоциональный. Так, в прошлом году она угодила в скандал в студии программы «Музыкалити», которую ведет Максим Галкин. Долина рассорилась с Валей Карнавал, отметив, что людям без музыкального образования нечего делать на сцене.

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