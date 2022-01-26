Криминальное прошлое: вскрылись ранее неизвестные подробности о новом возлюбленном Волочковой

С брутальным красавцем по имени Сергей Анастасия познакомилась в студии «Давай поженимся!».

В канун Нового года Анастасия Волочкова познакомилась с брутальным красавцем по имени Сергей. Встреча состоялась в студии программы «Давай поженимся!», куда Сергей пришел в качестве жениха, а Анастасию пригласили, как гостью.

Выяснилось, что у Сергея Кузнецова – криминальное прошлое. Об этом в студии программы «Пусть говорят» заявил Дмитрий Сафронов, который провел свое расследование.

«Ты попала в руки нехорошему человеку. Это мошенник, это бандит. Я провел свое расследование, нанял детективов и узнал, что у этого человека была судимость за грабеж в 2001 году, после чего он бежал на Украину. Сейчас он в розыске находится на Украине», — рассказал Сафронов.

По его словам, Сергей Кузнецов разыскивается на Украине за «террористический акт с применением оружия». Кроме того, в ориентировке упоминается, что 2001 году возлюбленный артистки был осужден в Тамбовской области по статье «Кража группой лиц по предварительному сговору».

Анастасия не поверила словам сына знаменитого художника. А вот сам Сергей не стал отрицать некоторые факты. Оказалось, что на Украине его разыскивают за участие в теракте. Возлюбленный Волочковой рассказал, что в 2014 году возглавлял пророссийское движение в Запорожье, поэтому у властей Незалежной имеются к нему претензии.

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