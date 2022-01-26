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Светловолосая малышка: Маликов показал маленькую дочку, которую долго скрывал

Племянник артиста и его полный тезка стал папой четыре года назад.

Светловолосая малышка: Маликов показал маленькую дочку, которую долго скрывал
Инна Маликова с сыном и невесткой. Фото: instagram.com/d_malikov/

Племянник Дмитрия Маликова и его полный тезка – Дмитрий Маликов – сын артистки Инны Маликовой. Четыре года назад он впервые стал отцом. Слухи о том, что Анастасия Толстая родила ребенка от сына Инны Маликовой появились в декабре 2018 года. Лишь спустя несколько месяцев девушка рассекретила радостное событие.

Дмитрий Маликов с дочкой
Дмитрий Маликов с дочкой. Фото: instagram.com/d_malikov/

Малышку назвали Мирослава. Маликов долго скрывал дочь от посторонних глаз, но накануне опубликовал ее фото в своем микроблоге. Русоволосая малышка позировала в розовой пижамке, обнимая папу.

Напомним, ранее сын Инны Маликовой пробовал себя в кулинарном искусстве, ездил на стажировку в Европу. Дима с детства занимался спортом, изучал иностранный язык, увлекался музыкой. Он прекрасно играет на рояле.

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