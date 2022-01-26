«Сегодня особенный день»: Глюкоза показала маму, которая выглядит, как ее сестра

Певица Глюкоза поздравила маму с днем рождения. Татьяне Михайловне Ионовой исполнилось 59 лет. В своем инстаграме артистка разместила совместное фото и оставила трогательный текст.

«С днем рождения, мама. Сегодня особенный день, родилась ты. Взрослея и имея своих детей, ты намного лучше понимаешь, что мамой быть непросто. Очень важно оставаться другом и всегда быть готовой понять и поддержать», — написала Глюкоза.

Фолловеры отметили, что Татьяна Михайловна прекрасно выглядит, да и вообще мама и дочь – как сестры.

Напомним, сама Глюкоза уже дважды мама. 35-летняя певица воспитывает 14-летнюю Лиду и десятилетнюю Веру.

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